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В Подмосковье вырос спрос на аренду небольших коттеджей и глэмпингов в праздники

В Подмосковье вырос спрос на аренду небольших коттеджей и глэмпингов в праздники

Интерес к ним за год увеличился на 10%. В майские праздники на бронирования коттеджей на двоих и глэмпингов – небольших домиков на природе, которые сочетают в себе удобства номера в гостинице с возможностями для экотуризма, приходится до 30%.

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