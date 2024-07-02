Судья – об отказе ВСМ назначить Викторию Сандуцу: «Попытка заставить судей замолчать»

Судья Марина Русу считает серьезным злоупотреблением то, что произошло сегодня в Высшем совете магистратуры, когда ВСМ отказал Виктории Сандуце в назначении на должность до достижения предельного возраста и предложит Майе Санду освободить ее от должности судьи.
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