Судья – об отказе ВСМ назначить Викторию Сандуцу: «Попытка заставить судей замолчать»

Судья Марина Русу считает серьезным злоупотреблением то, что произошло сегодня в Высшем совете магистратуры, когда ВСМ отказал Виктории Сандуце в назначении на должность до достижения предельного возраста и предложит Майе Санду освободить ее от должности судьи.