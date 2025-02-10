Newsweek: Трамп сделал три подарка Путину перед переговорами по Украине AlexCoderNewsweek: Трамп сделал три подарка Путину перед переговорами по Украине AlexCoder Американский лидер пустил в ход стратегию “кнута и пряника” После вступления в должность президента США Дональд Трамп принял три решения, которые можно назвать “подарками” Владимиру Путину.