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LBC Group: «Хезболла» объявила 18 октября «днем гнева» против Израиля

LBC Group: «Хезболла» объявила 18 октября «днем гнева» против Израиля

Шиитская группировка «Хезболла» объявила среду, 18 октября, «днем гнева» против Израиля. Информацию о том, что «Хезболла» объявила среду днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также против визита американского президента Джо Байдена в Израиль, - передала со ссылкой на заявление группировки ливанская вещательная корпорация LBC Group.

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