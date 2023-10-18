LBC Group: «Хезболла» объявила 18 октября «днем гнева» против Израиля

Шиитская группировка «Хезболла» объявила среду, 18 октября, «днем гнева» против Израиля. Информацию о том, что «Хезболла» объявила среду днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также против визита американского президента Джо Байдена в Израиль, - передала со ссылкой на заявление группировки ливанская вещательная корпорация LBC Group.