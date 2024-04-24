Reuters узнало о разрешении Канады производить Airbus из российского титана

Власти Канады позволили европейской авиакосмической компании Airbus применять произведенный в России титан, несмотря на введенные Оттавой в этом году санкции вкупе с принятым производителем в 2022 году решением отказаться от российского металла.
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