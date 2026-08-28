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Курские новости

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Курская область заняла 10-е место по приросту ИТ-компаний за год

Курская область заняла 10-е место по приросту ИТ-компаний за год

Почти 35% прироста российских ИТ-компаний за год пришлось на Центральный федеральный округ, лидером которого стала Москва с более чем 9 тысячами стартапов.

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