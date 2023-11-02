Минздрав, Минпросвещения и Роспотребнадзор поддержали. Как изменится жизнь школьников?

В российских школах появятся медсестры, сообщает PRIMPRESS. Как уточнили в пресс-службе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, ее предложение о прикреплении школьных врачей к медицинским организациям и о введении должности медсестры в образовательных учреждениях поддержали Минздрав, Минпросвещения и Роспотребнадзор.