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Минздрав, Минпросвещения и Роспотребнадзор поддержали. Как изменится жизнь школьников?

Минздрав, Минпросвещения и Роспотребнадзор поддержали. Как изменится жизнь школьников?

В российских школах появятся медсестры, сообщает PRIMPRESS. Как уточнили в пресс-службе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, ее предложение о прикреплении школьных врачей к медицинским организациям и о введении должности медсестры в образовательных учреждениях поддержали Минздрав, Минпросвещения и Роспотребнадзор.

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