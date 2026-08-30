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Аргументы и Факты

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Блохин оценил возможность трехсторонней встречи после приезда главы ЦРУ

Блохин оценил возможность трехсторонней встречи после приезда главы ЦРУ

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф, посетивший Москву 25 августа, предложил провести трехстороннюю встречу лидеров России, США и Украины - Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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