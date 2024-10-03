УФАС уличило «Газпром газораспределение Орёл» в злоупотреблении доминирующим положением

УФАС по Орловской области сообщили о выдаче предупреждения АО «Газпром газораспределение Орел». Антимонопольщики обратили внимание на то, что газовщики навязывали орловцам оплату за оказанные услуги по техобслуживанию ВДГО по цене не за то оборудование, которое по факту установлено у абонента.
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