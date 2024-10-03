Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

101 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    И что там будет, на этом участке? Хорошо, если сделают лесопарк для жителей нашего 909-го квартала. Как, например, па...Орловское лесниче...
  • Татьяна Гусева
    И от бурелома надо вовремя избавляться в лесах, он тоже распространяет болезни. Для этого нужны рабочие и машины. И с...Эксперты назвали ...
  • Татьяна Гусева
    В Орле растут грецкие орехи, это сорта, адаптированные к средней полосе. Орехи опадают с деревьев и остаются лежать в...В Орловской облас...

УФАС уличило «Газпром газораспределение Орёл» в злоупотреблении доминирующим положением

УФАС уличило «Газпром газораспределение Орёл» в злоупотреблении доминирующим положением

УФАС по Орловской области сообщили о выдаче предупреждения АО «Газпром газораспределение Орел».  Антимонопольщики обратили внимание на то, что газовщики навязывали орловцам оплату за оказанные услуги по техобслуживанию ВДГО по цене не за то оборудование, которое по факту установлено у абонента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх