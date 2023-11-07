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«Арктика для людей мира, а русские делают из нее плацдарм — это недопустимо», — Вашингтон потребовал от РФ поделиться

«Арктика для людей мира, а русские делают из нее плацдарм — это недопустимо», — Вашингтон потребовал от РФ поделиться

Вашингтон:  ряд стран таких как Канада, Норвегия, США, считают недопустимым, что огромными ресурсами Арктики, обладает лишь одна Российская Федерация, — это мировое наследие и всеобщее достояние, а русские «забрали себе» большой кусок этого региона и не допускают туда никого.

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Комментарии
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Визам Замок
Иш, ты, налил бельмы, клещ, отоварился, а ещё на наш Север позарился !
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1 д.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
А пиндосы не хотят рассказать как они стали владельцами богатств Северной Америки? И куда они дели настоящих хозяев этих земель? Пора делиться!
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1 д.
Татьяна Кибишева
Все правильно, отлично!!!!!¡
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12 час.

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