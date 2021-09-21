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В Хабаровском крае осужден гражданин за незаконное приобретение и контрабанду рыбы осетровых пород

В октябре 2020 года к 46-летнему помощнику капитана судна, стоящего под погрузкой в Николаевском районе Хабаровского края, обратились местные жители с предложением приобрести только, что добытого ими Амурского осетра.

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