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Пронедра

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Молекула кишечных бактерий усилила тяжёлое поражение желчных протоков

Молекула кишечных бактерий усилила тяжёлое поражение желчных протоков

Исследователи Университета Осло и Университетской больницы Осло обнаружили бактериальную молекулу, которая способна усиливать первичный склерозирующий холангит.

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