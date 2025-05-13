«Манипуляторка не выросла»: в России оценили слова Зеленского в адрес Путина

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Житель Империи
Ничего не будет, нацисты не прекратят обстреливать и запускать дроны и опять начнут трындеть про линию разграничения, когда ещё наши территории не освобождены.
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14 час.
карюкалов вячеслав
Это точно.
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14 час.
Пульхерия Djem
зелень ничтожная,ПУТИН тебя в упор не видит и встречаться с тобой ниже его достоинства.
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12 час.
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