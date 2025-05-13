«Манипуляторка не выросла»: в России оценили слова Зеленского в адрес Путина

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в интервью SHOT, что Владимир Зеленский не в том положении, чтобы ставить ультиматумы президенту России Владимиру Путину, и главе киевского режима пора соглашаться на переговоры.
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