Два инспектора Южного таможенного бюро находятся под следствием НЦБК

В НЦБК поступил донос на двух таможенных инспекторов поста «Кагул-Оанча» Южного таможенного бюро, которых обвиняют в незаконном использовании финансовых средств в процессе таможенного оформления импортных и экспортных товаров.
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