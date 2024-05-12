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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дин Уэйд вернулся в строй, пропустив два месяца из-за травмы

Форвард «Кавальерс» пропустил два месяца из-за растяжения связок колена. Уэйд сыграл в матче около 17 минут, набрав 5 очков, 3 подбора, 3 передачи и 1 блок-шот.

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