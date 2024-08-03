Десантники с помощью дрона доставили продукты бойцам на берег Днепра

Подразделения снабжения соединений ВДВ группировки войск «Днепр» в ходе оборонительных действий в Херсонской области доставили воду и продукты подразделениям, которые находятся на левом берегу Днепра и удерживают первую линию обороны.
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