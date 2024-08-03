Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 897 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
    Кому нужна эта хохляцкая шлюха непотребко. Даже хохлы от нее рыло воротят. «Попала в сети»: ...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    На все "предположения" сосЬкина - можно плюнуть. Ещё НИ ОДНО из них - НЕ СБЫЛОСЬ. Шкипер, как всегда пьян.Соскин назвал усл...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Похоже, эти гЭТЬманы пойдут на дно моря, выкопанного древними украми, и будут числиться судами подводного флота руины...При спуске на вод...

Десантники с помощью дрона доставили продукты бойцам на берег Днепра

Десантники с помощью дрона доставили продукты бойцам на берег Днепра

Подразделения снабжения соединений ВДВ группировки войск «Днепр» в ходе оборонительных действий в Херсонской области доставили воду и продукты подразделениям, которые находятся на левом берегу Днепра и удерживают первую линию обороны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх