В Краснодаре 81 АЗС продает топливо, на 25 заправках продажи нет

В Краснодаре по состоянию на утро 14 сентября топливо реализует 81 автозаправочная станция. Такие сведения привели в городском Муниципальном центре управления, отметив, что в течение дня их количество может измениться.
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