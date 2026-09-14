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Царьград

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В Краснодаре 81 АЗС продает топливо, на 25 заправках продажи нет

В Краснодаре 81 АЗС продает топливо, на 25 заправках продажи нет

В Краснодаре по состоянию на утро 14 сентября топливо реализует 81 автозаправочная станция. Такие сведения привели в городском Муниципальном центре управления, отметив, что в течение дня их количество может измениться.

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