Мороз до -42 градусов уже на пороге: запасайтесь теплыми вещами добавятся и метели, в каких регионах наступят катаклизмы Ольга БезродняяПогода в декабре продолжает забавляться, и после тепла несет другой сюрприз – мороз до -42 градусов в Алтайский край и другие регионы.