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Электровелик Segway MUXI Pro получил запас хода 117 км и автоматическую трансмиссию

Электровелик Segway MUXI Pro получил запас хода 117 км и автоматическую трансмиссию

MUXI Pro построен на платформе короткобазного грузового электровелосипеда, которую Segway представила ранее в этом году.

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