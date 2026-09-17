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OilPrice

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Kpler Sees Oil Grinding Higher as Diesel Crunch Deepens

Kpler’s Matt Smith expects oil prices to keep grinding higher, with six and a half months of Middle East supply losses now working their way through gasoline and diesel prices.

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