Axios: Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп в 2025 году Фото: www.whitehouse.gov Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе прошедших в воскресенье телефонных переговоров неоднократно просил украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.