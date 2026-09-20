Axios: Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп в 2025 году Фото: www.whitehouse.gov Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе прошедших в воскресенье телефонных переговоров неоднократно просил украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.
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