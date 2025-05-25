В Польше сгорел крупный склад — это русские диверсанты, во Франции хулиганы повадились запенивать выхлопные трубы машин — это русские диверсанты, на Балтике танкер якорем повредил подводный кабель… Ну, вы уже в курсе.
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