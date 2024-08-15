Вот почему WazirX продолжает откладывать вывод средств инвесторов

Прошел почти месяц с тех пор, как WazirX, крупная индийская криптовалютная биржа, подверглась массированной кибератаке, в результате которой были потеряны 2000 крор (230 миллионов рупий) средств инвесторов в виде различных криптовалют.
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