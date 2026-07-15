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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Лёля из команды КВН "Союз" станет ведущей фестиваля "Лапки Тапки" в Барнауле

Лёля из команды КВН "Союз" станет ведущей фестиваля "Лапки Тапки" в Барнауле

Как отмечают организаторы, это первый на Алтае фестиваль любви к домашним животным Елена Гущина станет одной из ведущих главной сцены фестиваля "Лапки Тапки", который пройдет 8 августа в барнаульском парке "Изумрудный".

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