Лёля из команды КВН "Союз" станет ведущей фестиваля "Лапки Тапки" в Барнауле

Как отмечают организаторы, это первый на Алтае фестиваль любви к домашним животным Елена Гущина станет одной из ведущих главной сцены фестиваля "Лапки Тапки", который пройдет 8 августа в барнаульском парке "Изумрудный".
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