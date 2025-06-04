Украине предсказали ухудшение положения после атак на российские аэродромы

АндрейБорков

Нравятся мне все эти предсказатели. Вы только подумайте кто это предсказал и от куда это предсказание! Это предсказание исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss!!! Теперь подробно, вдумчиво и с картинками. Римский университет, круче только горы, ну может еще рога у горного архара! Последние лет 300, ели не больше жители Апенинского полуострова умудрились проиграть все войны в которых учувствовали, "великий и могучий" дуче Муссолини даже эфиопским воинам умудрился проиграть, при этом у итальянцев были танки, пушки и самолеты, а у эфиопов кремневые ружья и воля к победе! Неоценимую роль сыграли итальянские вояки на русской реке Волге в конце 1942 начале 1943 годов в Сталинградской битве. Если бы там стояли бы хотя бы венгры или сами немцы, то Красой Армии было бы намного тяжелее одержать победу. Но на флангах 6-й армии Паулюса стояли румыны и итальянцы. Бились это вояки как тигеры комнатные, то есть средненько, нечто среднее между хреново и очень хреново. Далее по списку их "херойские" бои как в Африке, где Ромель на них понадеялся, а они его не подвели, кинули и все просрали, так и в самой Италии, где теже немцы числом чуть больше батальона полтора месяца сдерживали америкосов и австралопитеков числом почти в две дивизии, а итальянская армия просерала все и почти без боев, при чем это было в Италии! Насчет действий военной разведки Италии и контрразведки это вообще сказки похлеще братьев Гримм и Ганса Андерсена! И теперь исследовательский центр международной безопасности при римском университете Luiss выдает предсказания и прогнозы воюющим сторонам! Пьяный бомж на станции Лианозово Савеловской железной дороги более точные и содержательные предсказания на эту тему вам выдаст, чем этот макароносверлильный униыерситет безопасности!