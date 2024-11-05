Биометрия для покупки энергетиков: новая мера в борьбе с продажей несовершеннолетним Ольга ВайленкоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) выступило с инициативой внедрения биометрической системы для подтверждения возраста при покупке энергетических напитков.