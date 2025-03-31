Москвичей ожидает резкое похолодание в апреле после рекордно теплого марта

МОСКВА, 31 марта, ФедералПресс. В Москве март 2025 года стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений, с температурами, достигающими 12–14 градусов в выходные дни, но в апреле в столицу могут прийти заморозки, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.