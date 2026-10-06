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Царьград

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В Петербурге добавили 20 автобусов на южные маршруты

В Петербурге добавили 20 автобусов на южные маршруты

В южных пригородах Петербурга — Колпино, Славянке и ЖК «Цветной город» — с 1 по 5 октября на ряде маршрутов сократились интервалы движения автобусов до станций метро и железной дороги.

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