Ким Чен Ын наблюдает за испытанием «беспилотника-смертника», пока США и Южная Корея проводят совместные военные учения

Фото: upi.com Как сообщают СМИ в понедельник, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за демонстрацией взрывающихся беспилотников-«смертников», в то время как войска США и Южной Кореи продолжали масштабные совместные военные учения на полуострове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии