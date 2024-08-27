Ким Чен Ын наблюдает за испытанием «беспилотника-смертника», пока США и Южная Корея проводят совместные военные учения

Фото: upi.com Как сообщают СМИ в понедельник, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за демонстрацией взрывающихся беспилотников-«смертников», в то время как войска США и Южной Кореи продолжали масштабные совместные военные учения на полуострове.