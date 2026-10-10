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В Петербурге в выходные пройдут дожди, заявил синоптик

В Петербурге в выходные пройдут дожди, заявил синоптик

В Санкт-Петербурге в ночь на 10 октября ожидается плюс 7-9 градусов. Об этом «МК» сообщил метеоролог Алексей Сафонов.

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