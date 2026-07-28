Андрей Сапожонков установил новый рекорд Азии по жиму лежа

Известный спортсмен из Талдома, Андрей Сапожонков, вновь прославил свой родной регион. На международном фестивале силовых видов спорта «Прайд Спорт Фест» в Москве он завоевал золотую медаль в жиме лежа в своей коронной весовой категории до 90 килограммов.