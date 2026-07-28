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Андрей Сапожонков установил новый рекорд Азии по жиму лежа

Андрей Сапожонков установил новый рекорд Азии по жиму лежа

Известный спортсмен из Талдома, Андрей Сапожонков, вновь прославил свой родной регион. На международном фестивале силовых видов спорта «Прайд Спорт Фест» в Москве он завоевал золотую медаль в жиме лежа в своей коронной весовой категории до 90 килограммов.

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