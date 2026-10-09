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Более 6,5 млрд рублей готовы заплатить в Алтайском крае за содержание дорог

Более 6,5 млрд рублей готовы заплатить в Алтайском крае за содержание дорог

В Алтайском крае ищут подрядчиков для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также искусственных дорожных сооружений.

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