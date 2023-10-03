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Оплатить парковку в Краснодаре можно новыми способами: онлайн и банкомат

Оплатить парковку в Краснодаре можно новыми способами: онлайн и банкомат

Уточняется: новые способы оплаты доступны только для парковок, не оборудованных шлагбаумом. В городе в настоящее время обустроены свыше 1600 парковок, пятая часть из них - на девять тысяч машиномест - платные.

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