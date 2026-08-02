Мэтт Дэймон похвалил каскадёршу за её выдающиеся физические данные

Канадская каскадёрша Девин Далтон, дублировавшая Мэтта Дэймона в «Одиссее» Кристофера Нолана, получила мировую известность благодаря своему росту и физической подготовке, что позволило создать уникальные эффекты без графики.
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