Глава МИД России Сергей Лавров на пленарном заседании конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане заявил, что основная опасность исходит от боевиков группировки "Вилаят Хоразан" — регионального подразделения международной террористической организации "Исламское государство", признанной в России и запрещённой.