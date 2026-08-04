Как избежать участи исчезнувших: последние 2 месяца перед масштабными переменами. Наталья Дьяченко

Юрий Ильинов

«Клешня» сжимается: ВСУ оказались под угрозой крупного котла под Волчанском Российские подразделения, по данным военного обозревателя, в июле добились заметного продвижения сразу на нескольких участках фронта. Самые серьёзные изменения произошли под Добропольем, Волчанском и на Сумском направлении. В июле 2026 года оборона ВСУ, согласно приведённым в материале военного обозревателя Дмитрия Дегтярёва оценкам, начала быстро слабеть на ряде направлений. Российские части перехватывали дороги, обходили опорные пункты и сокращали возможности для отхода. Наиболее заметным примером стал Добропольский участок, который в начале года оставался почти без изменений. После взятия Родинского российскими силами ситуация вокруг центрального узла украинской обороны резко изменилась. Этот узел включал сёла Шевченко, Водянское и Светлое. Его защищали сложный рельеф, инженерные укрепления, Белицкое и сеть опорных пунктов, оборудованных на территории местных шахт. Несколько недель атаки на Шевченко с юга не приносили значительного результата. Затем российское командование, как утверждается, изменило тактику и начало наступление сразу с трёх сторон. Сначала войска атаковали Белицкое, после чего при поддержке бронетехники десант занял южную часть Черниговки и продвинулся в соседние районы. Украинское командование, по версии автора материала, не сразу оценило масштаб угрозы и сочло действия десанта вылазками небольших пехотных групп. Пока ВСУ пытались вернуть Белицкое, российские десантники закрепились в тылу украинских подразделений у Шевченко. Им удалось перерезать наземное сообщение с группировкой в Доброполье. После этого российские части развернули наступление с юга и юго-востока. Укреплённый район, как утверждается, пал менее чем за двое суток. Генштаб ВСУ приказал отойти к линии вдоль реки Водяной и каскада водоёмов, однако это решение приняли слишком поздно: российские подразделения уже форсировали реку у Черниговки и вышли к Доброполью с двух сторон. Новые карманы на Сумском направлении Военный обозреватель Дмитрий Дегтярёв назвал июль рекордным не только по площади продвижения, но и по характеру боевых действий. По его оценке, российские силы перерезали логистические маршруты и нарушили ключевые оборонительные порядки. Сопоставимые результаты наблюдались лишь в начале специальной военной операции, в 2022 году. На Шосткинском плацдарме Сумского направления российские подразделения заняли Бачевск и Малую Слободку, а также вошли в Уланово. Общая площадь продвижения составила около 30 квадратных километров. При дальнейшем развитии наступления может закрыться карман между Улановым и Малой Слободкой. Его площадь способна приблизиться к 60 квадратным километрам. На восточном фланге Сумского направления российские войска взяли Могрицу. Гарнизон ВСУ в районе Садков, по оценке Дегтярёва, оказался близок к окружению. Вместе с расположенными в лесах опорными пунктами этот участок может образовать полностью закрытый карман площадью более 60 квадратных километров. Прорыв под Волчанском Главный обвал украинской обороны, по словам обозревателя, произошёл в Харьковской области на Волчанском участке. Ширина продвижения здесь достигла 26 километров, а глубина — 15 километров. Ранее этот район считался второстепенным, поэтому крупные резервы ВСУ туда не перебрасывались. Только за июль российские бойцы взяли под контроль на Волчанском плацдарме почти 240 квадратных километров. Оборона продолжила слабеть даже после переброски резервов, что, согласно материалу, привело к новым потерям украинской стороны. Одновременно активизировалось Великобурлукское направление. Продвижение там оказалось скромнее и составило около 9 километров от границы, но российским силам удалось сформировать «клешню». Она вытягивается к соединению и окружению крупного участка севернее. Потенциально в окружении может оказаться территория площадью около 350 квадратных километров с более чем 20 населёнными пунктами. Итоги рекордного месяца По подсчётам Дегтярёва, в июле российские силы установили контроль над 399,6 квадратного километра в Харьковской области. Общее продвижение на линии боевого соприкосновения он оценил в 821,1 квадратного километра. Обозреватель назвал июль лучшим месяцем текущего года и рекордным за последние четыре года. Более 800 квадратных километров российские войска, по его словам, занимали только весной 2022 года. Единственным регионом, где темп снизился, стала Запорожская область. В июне там заняли более 40 квадратных километров, а в июле показатель оказался примерно вдвое меньше. При этом общий темп продвижения по сравнению с предыдущим месяцем, по оценке Дегтярёва, вырос в 2,3 раза.