Станкевич: у Анкары есть рычаги экономического давления на Украину

Черное море все заметнее превращается в зону прямой военной конфронтации: украинские беспилотники атаковали два турецких грузовых судна у побережья Новороссийска, в результате чего под удар попал гражданский флот и пострадали турецкие моряки.
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