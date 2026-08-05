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Станкевич: у Анкары есть рычаги экономического давления на Украину

Черное море все заметнее превращается в зону прямой военной конфронтации: украинские беспилотники атаковали два турецких грузовых судна у побережья Новороссийска, в результате чего под удар попал гражданский флот и пострадали турецкие моряки.

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