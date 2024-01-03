США признали военное преимущество России над Украиной

США считают значительными военные ресурсы России в воздухе и на земле, а также признают преимущество над Украиной по числу военнослужащих, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
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