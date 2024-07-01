Куда сходить: интересные мероприятия 2 июля в Крыму

ТЕАТР Русский драматический театр ( Симферополь, ул. Пушкина, д. 15) Спектакаль «Дурочка» 12+ 2 июля, 19:00 «Дурочка» – прежде всего спектакль о любви, о том, что истинное чувство способно пробудить разум.
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