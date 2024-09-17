МО РФ: БПЛА «Иноходец» впервые поразил американскую РСЗО M270 MLRS

В пресс-службе Министерства Обороны Российской Федерации проинформировали о том, что военнослужащим удалось поразить первую из переданных боевикам ВС киевского режима Соединёнными Штатами Америки РСЗО MLRS.
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