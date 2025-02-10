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Тренер «Юты» высказался о голкипере, получившим травму после мощного броска Овечкина

Тренер «Юты» высказался о голкипере, получившим травму после мощного броска Овечкина

Главный тренер «Юты» Андре Туриньи высказался о голкипере Конноре Ингрэме.Главный тренер «Юты» Андре Туриньи высказался о голкипере Конноре Ингрэме.

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