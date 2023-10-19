"Трудно найти и невозможно сбить": Military Watch предрекли США "кинжал" в спину от Путина

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке угрожает вмешательству русских сил: Владимир Путин уже приказал развернуть гиперзвуковые ракеты для противодействия американским авианосцам и это сильно напрягает НАТО.
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