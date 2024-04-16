Ударом РСЗО «Ураган»: ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины

Бойцы группировки войск «Север» ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, в котором находились личный состав и артиллерийские системы иностранного производства, в приграничном с Белгородской областью районе Украины, сообщили в Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии