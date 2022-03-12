Юрист Добровинский против моратория на вылет в ФНЛ: «Спортивная составляющая уходит»

Юрист Александр Добровинский высказался против моратория на вылет клубов РПЛ в Олимп-ФНЛ. «Это ошибочное решение, на мой взгляд.

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