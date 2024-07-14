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Испанские клубы и сборная выиграли 23 последних финала крупных турниров против команд других стран

Испанские клубы и сборная выиграли 23 последних финала крупных турниров против команд других стран

Сборная Испании выиграла Евро-2024, в финале обыграв команду Англии со счетом 2:1. Начиная с финала Лиги чемпионов 2002 года, в котором «Реал» победил «Байер» (2:1), испанские клубы и национальная сборная сыграли в 23 крупных финалах (Лига чемпионов, Кубок УЕФА / Лига Европы, чемпионат мира, чемпионат Европы) против неиспанских команд и одержали победу во всех 23 случаях.

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