Шведская лыжница Андерссон поддержала Непряеву на церемонии награждения по итогам Кубка мира, отметив аккаунт россиянки в соцсетях

Шведская лыжница Андерссон поддержала Непряеву на церемонии награждения по итогам Кубка мира, отметив аккаунт россиянки в соцсетях

Шведская лыжница Эбба Андерссон поддержала россиянку Наталью Непряеву после церемонии награждения по итогам Кубка мира.

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