Главы МИД Канады и Польши обсудят поддержку Украины и угрозы от России

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отправится с визитом в Польшу, в ходе которого обсудит с коллегой Радославом Сикорским дальнейшую поддержку Украины и "противодействие угрозам региональной безопасности со стороны России".
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