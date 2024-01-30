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Главы МИД Канады и Польши обсудят поддержку Украины и угрозы от России

Главы МИД Канады и Польши обсудят поддержку Украины и угрозы от России

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отправится с визитом в Польшу, в ходе которого обсудит с коллегой Радославом Сикорским дальнейшую поддержку Украины и "противодействие угрозам региональной безопасности со стороны России".

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