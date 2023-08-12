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Бобровникова об излечении от рака: «Скоро уже начну тренироваться, но пока для себя, не с командой. Думаю, моя точка в клубе уже поставлена»

В мае спортсменка сообщила, что ей диагностировали лимфому Ходжкина – опухолевое заболевание лимфатической системы.

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