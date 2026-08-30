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Bitcoin готовится к новому рывку на фоне ожиданий роста денежной массы

Bitcoin готовится к новому рывку на фоне ожиданий роста денежной массы

Bitcoin резко укрепился во второй половине августа, прибавив около 20% с середины месяца. Интерес инвесторов вновь смещается в сторону активов, которые рассматриваются как защита от ослабления доллара и увеличения денежного предложения.

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