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Виралайф

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В аэропорту Аргентины задержали россиянина по запросу Киева

В аэропорту Аргентины задержали россиянина по запросу Киева

В аэропорту Аргентины задержали россиянина по запросу Киева. Возможно, он будет выдан украинской стороге.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Просто  ПОРАЖАЮСЬ  с  НЕДОУМКОВ , СВОБОДНО ЛЕТЯТ  во  ВРАЖДЕБНЫЕ  страны  РОССИИ  а после  УСТРАИВАЮТ ПЛАЧЬ  ЯРОСЛАВНЫ , РОССИЯ СПАСИ  да  ПОМОГИ ...!!! А  КОГДА ДУМАТЬ  ДэБИЛЫ  НАЧНУТ  и  КАКОГО Х...  вообще по  ЗАГРАНКАМ МОТАЕТЕСЬ  если на  РУССКИХ ИДЕТ ОТКРОВЕННАЯ ОХОТА  и ведь уж  НИ РАЗ  об этом  ПРЕДУПРЕЖДАЛ МИД РФ  и даже  ВВП....
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