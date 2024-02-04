В аэропорту Аргентины задержали россиянина по запросу Киева

Гарий Щерба

Просто ПОРАЖАЮСЬ с НЕДОУМКОВ , СВОБОДНО ЛЕТЯТ во ВРАЖДЕБНЫЕ страны РОССИИ а после УСТРАИВАЮТ ПЛАЧЬ ЯРОСЛАВНЫ , РОССИЯ СПАСИ да ПОМОГИ ...!!! А КОГДА ДУМАТЬ ДэБИЛЫ НАЧНУТ и КАКОГО Х... вообще по ЗАГРАНКАМ МОТАЕТЕСЬ если на РУССКИХ ИДЕТ ОТКРОВЕННАЯ ОХОТА и ведь уж НИ РАЗ об этом ПРЕДУПРЕЖДАЛ МИД РФ и даже ВВП....